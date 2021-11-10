Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş arasındaki yaklaşık 900 bin çocuk aşı oldu
[Fotoğraf: AA ]
ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının kullanılmasına onay verilmesinin ardından ilk 1 haftada bu yaş aralığında yaklaşık 900 bin çocuk aşı oldu.
Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, günlük basın toplantısında aşılama hakkında bilgi verdi.
Zient, 2 Kasım'da ABD Hastalık Kontrol Merkezinin onay vermesinin ardından ilk 1 haftada yaklaşık 900 bin çocuğun aşı olduğu ve randevu alıp aşı gününün gelmesini bekleyen yaklaşık 700 bin çocuk bulunduğunun bilgisini verdi.
ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı ABD
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