Belarus üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmenin Polonya ve Litvanya sınırında bekleyişi sürüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, düzenlenen basın toplantısında, Belarus üzerinden gelen göç dalgasının ülkelerine sıçramaması için sınırlardaki güvenliği artıracaklarını duyurdu.

Monastırskiy, "Bölgeye jandarma ve polis ekiplerinden oluşan kolluk kuvvetleri sevk edilecek. Kanun dışı göçmen dalgasına hazır olacağız ve cevabımız kanun çerçevesi içerisinde sert olacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Ukrayna'nın Belarus ile bin 84 kilometre sınırı bulunuyor.