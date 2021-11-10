Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna'dan Belarus önlemi: Sınır güvenliği artırılacak
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna, Belarus üzerinden gelen göç dalgası nedeniyle sınır güvenliğinin artırılacağını duyurdu.
Belarus üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmenin Polonya ve Litvanya sınırında bekleyişi sürüyor.
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, düzenlenen basın toplantısında, Belarus üzerinden gelen göç dalgasının ülkelerine sıçramaması için sınırlardaki güvenliği artıracaklarını duyurdu.
Monastırskiy, "Bölgeye jandarma ve polis ekiplerinden oluşan kolluk kuvvetleri sevk edilecek. Kanun dışı göçmen dalgasına hazır olacağız ve cevabımız kanun çerçevesi içerisinde sert olacaktır" dedi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Ukrayna'nın Belarus ile bin 84 kilometre sınırı bulunuyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ukrayna
Son Haberler
- 23:15
- 23:18
- 23:14
- 23:14
- 22:47
Sıradaki Haber
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş arasındaki yaklaşık 900 bin çocuk aşı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz