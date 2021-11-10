Yunan basınında çıkan habere göre, aşı karşıtları sağlık çalışanlarından kendilerine gerçek aşı yerine su enjekte etmesini istedi.

Aşı karşıtları bunun için sağlık çalışanlarına kişi başı 400 euo yani yaklaşık 4 bin 500 lira rüşvet verdi.

Kendilerine su enjekte ettirip aşı olmuş gibi göstererek aşı kartı alabileceklerdi.

Sahte değil gerçek aşı uyguladılar

İddiaya göre rüşveti alan doktor ve hemşireler, rüşvet verenlere, sahte aşı yerine gerçek koronavirüs aşısı uyguladı.

100 bin kadar kişinin bu şekilde aşılandığı öne sürüldü.

Soruşturma başladı

Ülkede yaklaşık 2 bin aşı merkezindeki sağlık çalışanlarının rüşvet olayına karıştığı da iddialar arasında.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.