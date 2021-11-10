SpaceX uzaya 4 astronot gönderiyor
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi saatler içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek.
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaklaşık 6 ay kalacak yeni astronot ekibini taşıyacak uzay aracını bu gece yarısı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatacak.
"Crew-3" ismi verilen uçuşta, 3 Amerikalı 1 Alman olmak üzere 4 astronot yer alacak.
Hint asıllı 5'inci astronot
NASA'nın uçuş ekibindeki daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yapan 44 yaşındaki Raja Chari'nin uzaya giden Hint asıllı beşinci astronot olacak.
NASA mürettebatının, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak bir kapsül ile yaklaşık 24 saat içinde UUİ'ye ulaşması bekleniyor.
Pazartesi güvenli iniş gerçekleşmişti
SpaceX'in NASA'nın 4 astronotunu taşıyan kapsülü, pazartesi günü Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti.
Kapsülde yaşanan tuvalet sorunu nedeniyle astronotların 8 saatlik iniş yolculuğunda bebek bezi kullanmak zorunda kaldıkları duyurulmuştu.
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