Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 07:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AFP
SpaceX'in Crew Dragon kapsülü Dünya'ya döndü
Dört astronotu taşıyan Crew Dragon Endeavour uzay kapsülü Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne indi.
2 Amerikalı, 1 Japon ve 1 Fransız astronottan oluşan ekibi taşıyan kapsül, Dünya'ya dönüş yolculuğuna geçmeden, Uluslararası Uzay İstasyonu çevresinde 1,5 saatlik bir dönüş gerçekleştirmişti.
Bu şekilde astronotlara araştırma amaçlı olarak istasyonun çeşitli açılardan fotoğraflarını çekme imkanı sağlandı.
4 astronot, NASA'nın SpaceX ile gelişmekte olan kamu-özel ortaklığı kapsamında Dünya yörüngesine gönderilen 3'üncü ekip oldu.
Astronotlar SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.
Etiketler: SpaceX
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