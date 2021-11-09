2 Amerikalı, 1 Japon ve 1 Fransız astronottan oluşan ekibi taşıyan kapsül, Dünya'ya dönüş yolculuğuna geçmeden, Uluslararası Uzay İstasyonu çevresinde 1,5 saatlik bir dönüş gerçekleştirmişti.

Bu şekilde astronotlara araştırma amaçlı olarak istasyonun çeşitli açılardan fotoğraflarını çekme imkanı sağlandı.

4 astronot, NASA'nın SpaceX ile gelişmekte olan kamu-özel ortaklığı kapsamında Dünya yörüngesine gönderilen 3'üncü ekip oldu.

Astronotlar SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.