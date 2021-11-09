ABD Merkez Bankası FED, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, mayıstan bu yana riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha da yükseldiği aktarıldı. Bunda, koronavirüs salgını ile mücadeledeki hayal kırıklığının da etkili olduğu, varlık fiyatlarının önemli düşüşlere karşı kırılgan kalmaya devam ettiği belirtildi.

Hükümet destek programlarının sona ermesi ve salgın süreciyle ilgili belirsizliğin hane halkları için hala önemli riskler oluşturabileceğine işaret edilen raporda,

Banka karlılıklarının bu yıl güçlü olduğu da kaydedildi.