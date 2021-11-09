Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 06:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nijer’de altın madeninde göçük
[Temsili fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Nijer’de, bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
Göçük, ülkenin Maradi bölgesinin Kondago köyünde yer alan bir madende meydana geldi.
Yetkililer, göçük altından 25 cansız bedenin çıkarıldığını bildirdi. Olay yerinde çalışmalar sürerken madende mahsur kalan onlarca işçinin olduğu aktarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının ekipman yetersizliği nedeniyle aksadığı kaydedildi.
Söz konusu bölgede çok sayıda kaçak madenin bulunduğu biliniyor.
Sıradaki Haber
Fed'den varlık fiyatları açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz