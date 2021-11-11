Kanada'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti
Kanada'da son bir ayda koronavirüs nedeniyle 1021 kişi yaşamını yitirdi. Böylece salgın sebebiyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 29 bin 229'a yükseldi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde 10 Ekim-10 Kasım tarihlerini kapsayan bir aylık dönemde her gün ortalama 34 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede söz konusu dönemde 1021 kişi COVID-19 nedeniyle vefat ederken, toplam ölü sayısı 29 bin 229’a yükseldi.
Kanada'da COVID-19 vaka sayısı, 1 milyon 738 bin 751’e çıktı.
İlk doz aşı uygulanan kişi sayısı 59 milyona yaklaştı
Kanada’da, salgının başından bu yana COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 685 bin 439 olarak kayıtlara geçti.
Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 46 milyon 565 bin 709 kişiye COVID-19 testi uygulandı.
Kanada’da şimdiye kadar 58 milyon 987 bin 570 kişiye ilk doz COVID-19 aşısı uygulanırken, her iki dozun uygulandığı kişi sayısı 28 milyon 455 bin 104 oldu.
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