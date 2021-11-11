Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın ölümünün 17. yılı dolayısıyla Ramallah Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sesli mesajı yayınlandı.

Devlet Başkanı Abbas, "Uluslararası toplumun İsrail işgal yönetimiyle olan ilişkilerini değiştirmesinin zamanı geldi. Uluslararası koruma mekanizmalarının dayatılması, işgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi, tanımayan ülkelerin Filistin'i tanıması, İsrail'in çocukları ve masumları öldürdüğü silahların finansmanının engellenmesi gibi somut adımlar atılması gerekiyor" dedi.

"Haklı ulusal davamız mücadele tarihimizin en zor aşamasından geçiyor"

Abbas mesajına şu sözlerle devam etti:

"Haklı ulusal davamız çok hassas bir aşamadan, belki de mücadele tarihimizin en zor aşamasından geçiyor. İsrail işgal yönetimi sömürgeci ve ırkçı politikalara nüfuz etti ve Kudüs şehrinin tarihi statüsünü değiştirmek için sistematik bir saldırı başlattı."

Abbas, işgalcilerin Filistin devletinin bağımsızlığını somutlaştırmak için kalan fırsatları yok etmek amacıyla yerleşim politikalarını, Apartheid politikasını sağlamlaştırmanın yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki haksız ablukayı, uluslararası hukuku hiçe sayarak Mescid-i Aksa'da ayinler düzenlemeyi sürdürdüğünü söyledi.

"İşgale rağmen gerçek bir devlet kurduk, tek eksik işgalin sona ermesi"

Abbas, "İsrail'in uymadığı anlaşmalara uymaya devam etmemizin makul olmadığı gibi, işgalin de sonsuza kadar bize musallat olması makul ve kabul edilebilir bir durum değil. İşgalin varlığına rağmen, ulusal, yerel, özel, sivil, güvenlik, akademi başta olmak üzere birçok kurumumuzu inşa ettik ve gerçek bir modern devlet kurduk. Tek eksik işgalin sona ermesi" diye konuştu.

BM'den İsrail'e tepki: 2021, şiddet oranının en fazla arttığı yıl oldu

Birleşmiş Milletler de, sivil Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e yönelik artan saldırılarına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, Yahudi yerleşimci şiddeti, "İsrail işgalinin rahatsız edici bir karakteri" olarak tanımlanarak, "2021, şiddet oranının en fazla arttığı yıl oldu" denildi.

Ocak ve Ekim 2021 arasında Filistinliler'e yönelik 410 saldırının tespit edildiği, bu saldırılarda birçok Filistinli'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yasir Arafat 2004 yılında hayatını kaybetti

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te 75 yaşında vefat etti.

Filistin'in ilk Devlet Başkanı olan Arafat'ın Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti, İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemedi. Ramallah'a defnedilen Arafat'ın ölüm nedeni ise hala tartışma konusu.

Kendine özgü kıyafetleri ve karizmasıyla Orta Doğu’nun en önemli liderlerinden biri olarak gösterilen Arafat, son nefesine kadar halkının bağımsızlığı için mücadele etti.