Yemeksepeti, sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce araştırıldığını açıkladı.

Şirketin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşarak ve fidye talebinde bulunduğu anlatıldı.

Açıklamada, Yemeksepeti'nin bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye almasının mümkün olmadığı, tüm resmi kurumların konuyla ilgili olarak bilgilendirdiği ve yasal sürecin başlatıldığı bilgisi verildi.

"Kullanıcı verilerini korumak en temel önceliğimiz"

Yemeksepeti'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."