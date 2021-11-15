Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay çöpü kaynaklı bir çarpışmaya daha müdahale etmek zorunda kaldı.

Gemide bir astronot ve kozmonot mürettebatı varken, acil bir yörünge değişikliğine gidildi.

2007'de Çin'in bir anti-uydu füze testiyle yok edilen ve artık kullanılmayan Fengyun-1C hava uydusundan kalan enkazlardan birinin istasyona ilerlemesi nedeniyle ISS'ye bağlı roketlerden birinin hızı saniyede 0.7 metre değiştirildi ve yörüngesi 1.2 kilometre yükseldi.

İstasyonun 23 yıllık yörünge ömrü boyunca, enkazdan kaçınma eylemi gerektiren yaklaşık 30 yakın kaza riski oluştu. Bu müdahalelerden üçü 2020'de meydana geldi.

2021'in mayıs ayında ufak bir uzay çöpü parçası, ISS'nin Kanada yapımı robot kolunda 5 milimetrelik bir delik açtı.

Dünya yörüngesi tehdit altında

1957'de uzay çağının başlangıcından bu yana fırlatılan roket sayısı yaklaşık 6 bin 20.

Bu roketlerin Dünya yörüngesine yerleştirdiği uydu sayısı 10 binin üzerinde. Bunların 6 bin 250'si hala uzayda ve 3 bin 600'ü aktif olarak çalışıyor.

Dünya yörüngesindeki tüm uzay nesnelerinin toplam kütlesi ise 9 bin 200 tondan fazla.

[Grafik: TRT Haber]

Alçak Dünya Yörüngesi’nde (LEO), Uluslararası Uzay İstasyonu haricinde, bugün çoğu iletişim hizmetlerinde kullanılan 3 bine yakın uydu bulunuyor.

Avrupa Uzay Ajansına göre uydular haricinde 10 cm'den büyük 34 bin, 1 santimetreden 10 santimetreye kadar 900 bin 1 milimetreden 1 santimetreye kadar 128 milyon nesne bulunuyor.

Uzay çöpü sorunu çok büyük

Çoğu uzay çöpü, bir mermiden neredeyse yedi kat daha hızlı şekilde yörüngede dolaşabiliyor. LEO'daki hız oranı ve enkaz hacmi nedeniyle, mevcut ve gelecekteki uzay tabanlı hizmetler, keşifler ve operasyonlar, uzaydaki ve dünyadaki insanlar ve mülkler için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.

LEO şu anda dünyanın en büyük çöplüğü olarak görülüyor. Ancak buradaki enkazı temizlemek için uluslararası uzay yasaları yok. Uzay çöplerini LEO'dan çıkarmak pahalı çünkü uzay çöpü sorunu çok büyük.