Milli Eğitim Bakanlığı, salgının eğitimde oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da 6 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine destekleyici kurslar açılacak.

Destekleyici kurslar açılacak

Bakan Özer, "Yetiştirme kursları açtık, açmaya devam ediyoruz. Öğrencilerin öğrenme kayıplarını kaldırmak için onları destekliyoruz. İlkokulda tüm sınıf seviyelerinde kayıplar var. Bu kayıpları gidermek için okuma yazma ile ilgili yardımcı kaynaklar devreye girdi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 yaş grubunda okul öncesi eğitim hedefine de değindi. "Okul öncesi eğitim zorunlu olmayacak ama isteyen herkesin gidebileceği okulları yapacağız" açıklamasını yaptı.

Yeni okullar yapılacak

3 bin yeni anaokulu, 40 bin ana sınıfının yapılacağını açıklayan Özer, "2022 sonunda bin anaokulumuz olacak. Dezavantajlı bölgelere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne ağırlık vereceğiz" dedi.

Bakan Özer, okullar arasındaki imkan farklılıklarını kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğretmenlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı gelecek başlayacak. Eğitim paketinin odak noktası eğitim sistemine yeni giren öğretmenler olacak.