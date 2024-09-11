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Türkiye
AA 11.09.2024 21:28

Kocaeli’nde polis aracına çarpıp kaçan şüpheliler İstanbul'da yakalandı

Kocaeli’nde polis aracına çarptıktan sonra kaçan 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli’nde polis aracına çarpıp kaçan şüpheliler İstanbul'da yakalandı
[Fotograf: DHA]

Bahçeşehir Mahallesi’nde polisin 'dur" ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü kaçtı.

Harekete geçen ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu aracı Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde durdurdu.

Polis, araçtan indirdiği A.N, A.F.G. ve S.N.D'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti" ve "kasten yaralama" suçlarından sabıkası olduğunu belirledi.

Araç ve zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 2,24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin Kocaeli’nde bir polis aracına çarptıktan sonra İstanbul’a kaçtığı tespit edildi.

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İstanbul Kocaeli Polis
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