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Türkiye
AA 11.09.2024 20:19

Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler normale döndü

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler normale döndü
[Fotograf: AA]

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü. Yenikapı durağında bulunan bazı yolcular yürüyerek Vezneciler'e gelerek buradan yoluna devam etti.

Vezneciler durağında ise yoğunluk yaşanırken, yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.

Yapılan ikinci duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arızanın giderilerek seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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