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Türkiye
TRT Haber 11.09.2024 17:15

24 bin 812 afet konutu daha hak sahiplerine teslim edilecek

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu kalıcı konutların teslimi sürüyor. Bu kapsamda yarın AFAD Başkanlığında 24 bin 812 yeni konut, saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura ile hak sahiplerine verilecek.

24 bin 812 afet konutu daha hak sahiplerine teslim edilecek

Açıklama Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi.

Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. 

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, yarın saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.

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Adana AFAD Asrın Felaketi Deprem E-Devlet Kahramanmaraş Konut
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