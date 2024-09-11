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Türkiye
AA 11.09.2024 18:18

İzmir'i sağanak vurdu: 4 bina hasar aldı, 47 bina su baskınından etkilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 4 binada hasar oluştuğunu, şu ana kadar toplam 47 binanın su baskınından etkilendiğinin belirlendiğini açıkladı.

İzmir'i sağanak vurdu: 4 bina hasar aldı, 47 bina su baskınından etkilendi
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttükleri hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizin sahada yürüttükleri hasar tespit çalışmalarına göre, istinat duvarının çökmesiyle 4 binada hasar tespit edildi.

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Çukuraltı Mahallesi'nde 31, Orta Mahallesi'nde 2 , Cumhuriyet Mahallesi'nde 1, Ahmetbeyli Mahallesi'nde 12, Seferihisar ilçesinde 1 olmak üzere toplam 47 binanın su baskınından etkilendiği tespiti yapıldı. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, yağıştan etkilenen yerlerde hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir."

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Sağanak Yağış
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