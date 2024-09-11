İzmir'i sağanak vurdu: 4 bina hasar aldı, 47 bina su baskınından etkilendi

Çukuraltı Mahallesi'nde 31, Orta Mahallesi'nde 2 , Cumhuriyet Mahallesi'nde 1, Ahmetbeyli Mahallesi'nde 12, Seferihisar ilçesinde 1 olmak üzere toplam 47 binanın su baskınından etkilendiği tespiti yapıldı. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, yağıştan etkilenen yerlerde hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir."

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"Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizin sahada yürüttükleri hasar tespit çalışmalarına göre, istinat duvarının çökmesiyle 4 binada hasar tespit edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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