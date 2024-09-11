İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Araçlar çukura düştü

Buca ilçesinde bazı araçlar altyapı çalışmalarında uyarı levhası konulmadığı için çukura düştü.

Buca'da altyapı çalışmalarında uyarı levhası konulmadı, araçlar çukura düştü.



İzmir'deki sağanak sonrası durumu @trthaber ekibi aktardı. pic.twitter.com/ikyDxlBIPd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 11, 2024

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.

Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler" diye konuştu.