Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.09.2024 09:45

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Araçlar çukura düştü

Buca ilçesinde bazı araçlar altyapı çalışmalarında uyarı levhası konulmadığı için çukura düştü.

 

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.

Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler" diye konuştu.

ETİKETLER
Hava Durumu İzmir Sağanak
Sıradaki Haber
Mersin'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Orman içindeki kanuna aykırı yapılar için el koyma kararı alınabilecek
13:34
Kapı durdurucu olarak kullanılan taşın değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu ortaya çıktı
13:27
Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:24
İspanya hükümeti, ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'ten yana tavır aldı
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
13:24
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
Erzurum'da 4 yıllık projeyle 42 bin çocuk yüzme öğrendi
Erzurum'da 4 yıllık projeyle 42 bin çocuk yüzme öğrendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ