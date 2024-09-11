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Türkiye
AA 11.09.2024 09:40

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 36 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 819 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 979 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 255 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 36 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 37 bin 819 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 736 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 667 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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