Mersin'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarda yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan göçmen kaçakçısının adresi tespit edildi.

Bu tespitler sonrası Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, deniz yoluyla yurt dışına geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.