Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 17, karantinayı ihlal ettikleri iddiasıyla 2 ve maske takmadıklarından dolayı 192 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca kentte 598 iş yeri denetlendi, 13 bin 465 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.