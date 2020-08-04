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Kocaeli'nde 211 kişiye maske ve mesafe cezası
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 211 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 17, karantinayı ihlal ettikleri iddiasıyla 2 ve maske takmadıklarından dolayı 192 kişiye idari para cezası verildi.
Ayrıca kentte 598 iş yeri denetlendi, 13 bin 465 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.
Etiketler: koronavirüs Kocaeli covid-19Son Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 10:16
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