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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yavşancık köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edildi.
Etiketler: Sivas Valiliği koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 10:07
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