Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde O.B. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen H.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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