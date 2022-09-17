Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaran ekipleri, başta Kandıra olmak üzere 12 bölgede görev yaptı.

Haftanın 7 günü hizmet veren 190 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. KOSKEM ekipleri görev süresince 1987 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonu süresince cankurtaranlık çalışmalarına katkı sunan Kandıra Jandarma Komutanlığı, TCSG-71 Bot Komutanlığı, sivil toplum örgütleri ve gönüllü itfaiyecilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına plaket ile teşekkür belgeleri verildi.

Sezon boyunca 321 kişiye de ambulans sağlık hizmeti verildi.