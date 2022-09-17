TEM Otoyolu İstanbul Gaziosmanpaşa mevkiinde seyreden 34 BNT 937 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 34 MF 7208 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan 34 BNT 937 plakalı otomobil, Furkan K. yönetimindeki 34 FEP 797 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. 34 MF 7208 plakalı otomobil ise bariyerlere çarparak durdu.

Hurda haline gelen otomobilde bulunan 2 kadın ve 2 çocuk araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından 34 BNT 937 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişinin, aracı bırakarak olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için önlem alarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.