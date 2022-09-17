Araç kiralıyor, benzin istasyonlarına gidip ruhsatı rehin bırakıp depoyu dolduruyor. Sonra kiraladığı VİP taşıtı bir diğer kiralama şirketine rehin bırakıp otomobil alıyor.

Kiraladığı araç çatışmanın ortasında tespit edilince cinayet masası polisleri, araç kiralama şirketi sahibine "Bu araç sizinmiş çatışmanın ortasında tespit edildi" diye gidiyor.

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayının izini TRT Haber ekibi sürdü...

800 lira karşılığında ruhsatı vermeyi kabul etti

Süreç, dolandırıcılık şüphelisi kişinin araç kiralama şirketine eşiyle gitmesiyle başladı. Evlilik cüzdanını gösterdi, 2 günlüğüne beyaz bir VIP araç kiraladı. Ancak kira süresi dolmasına rağmen, aracı geri götürmedi.

Şirket yetkilileri durumu polise bildirdi. Sanığı tanıyan kişiler devreye sokuldu. Dolandırıcılık şüphelisi, araç sahiplerine ilginç bir teklif sundu. Şüpheli, araç ruhsatının yerini söylemek için mağdur Koray Geting’den 800 lira istedi.

Şirket yetkilileri, dolandırıcılık şüphelisinin söylediği benzin istasyonuna aracı almak için gitti.

Firma sahibi mağdurken şüpheli oldu

Firma çalışanları akaryakıt istasyonuna gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Şahıs, ruhsatı rehin bırakarak aracın deposunu doldurmuş ve kayıplara karışmıştı. Bu yüzden de araç sahipleri ruhsatı alabilmek için yakıt parasının tamamını ödemek zorunda kaldı.

Firma sahipleri ruhsatı kurtarıp, savcılığın yolunu tuttu. Ancak suç duyurusunda bulundukları esnada bu kez de bir çatışmanın baş şüphelisi haline geldiklerini öğrendiler. Mağdur Geting, durumu şu şekilde anlattı:

"Savcılığın yanındayken, ofisimize cinayet masadan ekipler geliyor. Bize diyorlar ki ‘Koray Geting kim’. ‘Benim’ diyorum. ‘Sizin arabanızla dün akşam Gazi Mahallesi’nde bir çatışmaya girildi, bir insan vuruldu. Biz sizi arıyoruz. Bu araba sizin mi’ diyorlar. ‘Evet bizim ama bizim arabamız çalındı. Biz şu an savcının yanındayız, suç duyurusunda bulunuyoruz’ diyorum işin rengi anlaşılıyor."

800 lira daha istedi

Sonradan anlaşılıyor ki dolandırıcılık şüphelisi bir başka kiralama firmasının aracını da aynı şekilde çalıyor. Polis, ikinci aracın yerini tespit edince baskın yapıyor. Diğer firma sahibi, aracı hurdaya dönse de kurtarmayı başarıyor. Ancak asıl mağdurun arabası bulunamıyor.

Şüpheli, kiralama firmasıyla bir kez daha irtibat kuruyor. Eğer aracınızın yerini öğrenmek istiyorsanız, hesabıma 800 lira daha gönderin diyor. Parayı aldıktan sonra da Fethiye Ölüdeniz'de bir noktayı işaret ediyor.

Mağdur sayısı 3’e çıktı

Bölgeye giden araç sahipleri, araçları bir kiralama firmasının önünde buluyor. Zanlının aracı rehin bırakarak, söz konusu firmadan başka bir otomobil kiraladığı ortaya çıkıyor. Üçüncü kiralama firması sahibi neye uğradığını şaşırıyor.

Şüpheli, üçüncü araçla İstanbul Dolmabahçe'de kaza yapıyor. Yakalanan şüpheli savunmasında şu sözleri kullanıyor:

"Çalacak olsam neden parasını vereyim baştan. Paraya ihtiyacım olduğu için de ruhsatın yerini söylerken, kendisinden borç rica ettim. O da bana gönderdi."

6 ay ceza aldı

"Tam bir suç makinesi. İlk işlediği suç biz değildik. Sondan 1-2 önceki suçu biz olduk. Sonrasında yakalandı" değerlendirmesinde bulunan Avukat Selçuk Ener, yargılama sürecinin sona erdiğini ve şüphelinin, “Güveni kötüye kullanma” suçundan 6 ay ceza aldığını belirtti.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy