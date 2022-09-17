Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Kadıköy'de bir otomobil, refüje, çöp konteynırına ardından da duvara çarptı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Bağdat Caddesi'nde seyreden Muhammed A. yönetimindeki otomobil, kaldırımdaki refüje, çöp konteynırına ardından da duvara çarparak durabildi. Sürücü ve yolcular otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü, Muhammed A. ve otomobilde bulunan Celal Ü. ile Nehir B. sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla, olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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