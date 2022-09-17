Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Vatan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde Durmuş Ali Ay yönetimindeki 32 HL 189 otomobil, Turgut Yıldız’ın kullandığı 03 VK 721 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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