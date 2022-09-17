Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 03:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: 10 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır OSB'de bulunan kozmetik fabrikasında 3 ayda ikinci kez yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Lila kozmetik fabrikasında yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 10 kişi kimyasal dumandan etkilendi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kişilerin sağlık durumu iyi.
Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır Yangın
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