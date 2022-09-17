Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Didim ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik botu radarı tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.