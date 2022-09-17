Sürücüsü belirlenemeyen 52 ABC 112 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun ve oğlu Haşim Ertosun'a çarptı.

Anne Ertosun olay yerinde, Haşim Ertosun ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen ve içinde kimsenin bulunmadığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Şasi numarasından yapılan incelemede aracın, anne ile oğul Ertosun'a çarpan 52 ABC 112 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.