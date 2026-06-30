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Türkiye
AA 30.06.2026 02:01

Kocaeli'de tramvay seferlerinde aksama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çınar ağacının kopan dalının tramvay hattına devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kocaeli'de tramvay seferlerinde aksama
[Fotograf: AA]

Akçaray tramvay hattının Doğu Kışla Durağı girişindeki kaldırımda bulunan, 1946 yılında dikilen çınar ağacının büyük dalı, henüz belirlenemeyen nedenle koparak tramvay hattı ile kara yoluna devrildi.

Dalın bir bölümü enerji hattında asılı kalırken, diğer bölümü yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de tramvay seferlerinde aksama

Bölgede önlem alan polis, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekiplerinin dalı kaldırmasının ardından, kopan enerji hattının onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

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