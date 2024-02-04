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Türkiye
AA 04.02.2024 04:51

Kocaeli'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
[Fotograf: AA]

Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Ömer Taha Y. idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Cengiz B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile Filiz D. ve Emre A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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