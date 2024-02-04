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Türkiye
AA 04.02.2024 02:06

İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Tem otoyolu Ankara istikametinde seyreden otomobil sürücüsü yola giren sahipsiz köpeğe çarpmamak için aracını durdurmaya çalıştı.

Aracın duramayarak köpeğe çarpması sonucu 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 12 kişi 112 Acil Servis sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Köpeğin ise telef olduğu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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