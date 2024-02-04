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Türkiye
AA 04.02.2024 01:43

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 69 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.

Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

"KB-111" botu ekiplerince aynı bölgedeki ikinci operasyonda da aynı ülkeye mensup 30 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Ege Denizi Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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