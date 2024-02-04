Puslu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.02.2024 00:52

Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete açıldı

Hizmete açılan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı.

Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete açıldı

Terminal binasının ilk misafirleri, İstanbul Sabiha Gökçen-Kayseri seferini yapan AnadoluJet'in 7296 sefer sayılı uçağının yolcuları oldu.

Binada inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, burada yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, terminal binasının kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete açıldı

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla yapılan, modern, günümüz şartlarına uygun bir terminal binası oldu, şehrimize yakıştı. Bu havalimanı hem Kapadokya'ya hem Erciyes'e hem de kültürün ve gastronominin kenti Kayseri'ye hizmet verecek. Havalimanımızın, bu terminal binası yapılmadan önce yaklaşık 2 milyon 350 bin yolcu kapasitesi vardı. Yeni terminal binasıyla bu sayı 6 milyona, hatta zorlanırsa 8 milyona erişecek." diye konuştu.

Büyükkılıç, terminal binasına gelen ilk yolculara çikolata ikram etti.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Heyelan tehlikesi bulunan köydeki cami evlerin üzerine devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:08
İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
01:59
Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
01:45
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı
01:33
Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı
01:30
Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor
01:31
Elazığ'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
FOTO FOKUS
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ