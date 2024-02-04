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Türkiye
İHA 04.02.2024 03:23

Otomobil önce tıra, ardından bariyere çarparak sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda arızalanan çekiciye çarpmamak için orta şeride geçen tıra, arkadan seyir halinde olan otomobil çarptı. Otomobil ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Otomobil önce tıra, ardından bariyere çarparak sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
[Temsili Fotoğraf]

Dilovası ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada seyir halindeki çekicinin arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu.

Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti. Bu esnada seyir halinde olan 41 APS 486 plakalı Audi marka otomobil önce tıra, ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Otomobilde bulunan Cengiz Baran hayatını kaybederken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü.

Tırın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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