İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 602 iş yeri ve 13 bin 458 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde izin verilen saatler dışında faaliyette bulunan işletmeci ile karantina tedbirlerine uymayan 2, maske takmayan 37, yasaklanan yerlerde sigara içen 5 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 360 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı.