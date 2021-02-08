Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesine Büyükkoç ve Küçükkoç mahallelerinde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.