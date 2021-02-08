Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da iki mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesine Büyükkoç ve Küçükkoç mahallelerinde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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