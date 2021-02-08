Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Torun Tuncer idaresindeki minibüsle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 150. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan minibüs şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Tuncer ile minibüste bulunan Tolga Tuncer, Figen Alp ve 1,5 aylık M.A.T. araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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