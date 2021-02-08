Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 01:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 01.01'de gerçekleşen depremin 16,68 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
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