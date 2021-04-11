Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araçta hasar oluştu.
Çınarlı Mahallesi'nde bir sitede 2 gündür park halinde bulunan otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Otomobilde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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