Çınarlı Mahallesi'nde bir sitede 2 gündür park halinde bulunan otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.

[Fotoğraf: İHA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobilde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.