Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldılar
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı.
Torosların yüksek kesimlerinde yer alan Çamlıbel ve Hamidiye mahallesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Yolda mahsur kalan araç sürücüleri, durumu ekiplere haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Pozantı Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yolda mahsur kalanlar ve otomobilleri, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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