Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 08:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pandemiye rağmen 5 yıldızlı otelde parti verdiler
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısı sonrası koronavirüs tedbirlerine rağmen parti verildi.
'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi.
'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi.
Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.
Etiketler: Koronavirüs Maske Sosyal Mesafe
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