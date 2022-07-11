Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de husumetli aileler arasında kavga: 2 gözaltı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetli aileler arasında kavga çıktı. Olaya müdahale eden 1 polis memuru hafif yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Haziran'da 2 grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.
Taraflar, bayramın üçüncü günü yeninden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 grup kavga etmeye başladı.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında yaşanan arbedede 1 polis memuru hafif yaralandı.
Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
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