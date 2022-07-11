Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.