Ayazağa Mahallesi Orman Yolu'nda, sürücüsünün yol kenarına park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir anda harekete geçti.

Sürücü ve bir arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Dereye düşen otomobilde bulunan iki kişi, kazayı yara almadan atlattı. Hasar gören otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.