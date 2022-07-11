Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dereye düşen otomobilden yara almadan kurtuldular
İstanbul Sarıyer'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye düştü. Otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi kazayı yara almadan atlattı.
Ayazağa Mahallesi Orman Yolu'nda, sürücüsünün yol kenarına park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir anda harekete geçti.
Sürücü ve bir arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Dereye düşen otomobilde bulunan iki kişi, kazayı yara almadan atlattı. Hasar gören otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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