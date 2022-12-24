Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 05:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de düzenlenen festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de Trabzon Günleri etkinliği kapsamında "Hamsi Festivali" düzenleniyor. Trabzon'un lezzetleri ve renkli kültürü ziyaretçilerle buluşturuluyor. Festival kapsamında 2 ton hamsi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Kemençe, horon ve ızgarada hamsi..
Kocaeli'de düzenlenen Hamsi Festivali ziyaretçi akınına uğradı.
[Fotoğraf: AA]
Festivale Karadenizlilerin yanı sıra Karadeniz kültürünü tanımak isteyenler de büyük ilgi gösterdi.
[Fotoğraf: İHA]
Festival çerçevesinde 2 ton hamsi ızgarada pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.
Vatandaşlar hamsi sırasına girdi, uzun kuyruklar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Hamsinin yanı sıra yöresel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
[Fotoğraf: İHA]
Hamsi Festivali İnterteks Fuar Alanı’nda yarın sona erecek.
[Fotoğraf: İHA]
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