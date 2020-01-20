İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA