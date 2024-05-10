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Türkiye
TRT Haber 10.05.2024 18:11

2 uyuşturucu suç örgütü çökertildi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İki ayrı suç örgütünün aylardır izleri sürülüyordu. İstanbul’da 40 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 32 şüpheli yakalandı. Örgütlerin elebaşlarının da yakalandığı operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Şeyma Vural
Şeyma Vural

İstanbul Küçükçekmece’de uyuşturucu ticareti yapan iki organize suç örgütü daha çökertildi.

Silahlı çatışma ve tehditlerle sokakları terörize ediyorlardı. Amaçları kendilerine daha fazla alan açmak ve sokak hakimiyetlerini elde tutmaktı. Haklarında çok sayıda ihbar geldi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla iki organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Narkotik Polisi, operasyon için harekete geçti.

40 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul polisi, sokak satıcılarını 4 ay boyunca takibe aldı, suç örgütü elebaşlarının izini sürdü. Ekipler, yeterli deliller toplandığında 40 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Polis kapıları kırdı, şüphelileri adreslerinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında iki örgütün elebaşının yanı sıra onların talimatlarını uygulayanlar vardı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu, çok sayıda senet ve para ele geçirildi.

32 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 32 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı yasaya muhalefetle suçlanıyor.

Firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.  

 

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı

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