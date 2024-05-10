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Türkiye
AA 10.05.2024 17:31

Van'da kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.

Bu kapsamda, Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mevkisinde yürütülen çalışmalarda kimliği belirsiz kişilere ait 50 çuvalda 3 ton inci kefali, aynı mevkide su üzerindeki branda içinde de 300 kilogram canlı inci kefali, 2 şişme bot ve kürek ele geçirildi.

Canlı olan 300 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı, çuvallardaki 3 ton inci kefali de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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